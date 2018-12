Pordenone, un anno dopo la sfida all'Inter. "Parla" Yuto Nagatomo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un anno fa il Pordenone scrisse una pagina importante della sua storia andando a San Siro per sfidare l'Inter di Mauro Icardi e Luciano Spalletti in Coppa Italia. Un evento che il club neroverde celebrò con una serie di post sui propri social network dando sfogo a tutta l'ironia possibile per una sfida fra un club di Serie C ed un colosso del calcio europeo.

Un compleanno che oggi il Pordenone ha voluto celebrare con una "particolarissima" intervista ad un ex nerazzurro, presente in campo il 12/12/2017, come Yuto Nagatomo.