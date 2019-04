Pordenone verso il trasloco a Treviso. Ma sarà anche fusione?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Negli ultimi giorni sembra esserci stata un’accelerazione per il trasferimento del Pordenone, in caso di promozione in Serie B, a Treviso. Il club friulano infatti nella prossima stagione non potrà giocare al Bottecchia, l’attuale impianto di casa, e neanche a l Tognon di Fontanafredda che sarebbe omologato, dopo i lavori, solo per la Serie C. Con l’ipotesi Dacia Arena di Udine da escludere, visti i costi d’affitto molto alti, in zona resta solo il Tenni di Treviso. Quella che in un primo momento sembrava essere solo una soluzione per giocare una Serie B tanto agognata potrebbe però presto trasformarsi in una vera e propria fusione fra i neroverdi e il Treviso, che milita nelle serie minori dopo aver assaporato – seppur brevemente – la Serie A 15 anni fa.

“Guardate Renzo Rosso a Vicenza, di certo le risorse non gli mancano, però si è fatto affiancare da alcuni colleghi imprenditori cui ha ceduto una parte delle quote. Io vorrei fare lo stesso e se a Pordenone non sarà possibile, lo farò a Treviso”. Ha detto nella giornata di ieri il presidente del Pordenone Mauro Lovisa confermando le voci che volevano una più stretta collaborazione fra i due club che potrebbe poi portare anche a una vera e propria fusione, anche se i regolamenti non aiutano questa ipotesi. Secondo le NOIF infatti la fusione fra club di comuni non confinanti non è possibile anche se c’è un comma all’articolo 18 che prevede che una “ società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico”. È l’articolo a cui si è aggrappato Renzo Rosso, probabilmente citato non a caso da Lovisa, per fondere il Bassano con il Vicenza dando vita al LR Vicenza Virtus.

Toccherà quindi alla FIGC dare l’ok a un’eventuale trasferimento del club anche se al momento i punti interrogativi sono molti. Prima di tutto la promozione o meno del Pordenone, poi se il trasferimento porterebbe a un’immediata fusione o a un periodo in cui vi sarebbero due squadre diverse a giocare nello stesso stadio. Di certo c’è che sia il Comune di Treviso sia l’imprenditoria della città veneta spingono per lo sbarco del Pordenone pronte a supportare – con l’ammodernamento dello stadio il primo, con un aiuto economico fattivo il secondo – l’avventura in serie cadetta dei neroverdi di Lovisa.