© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Scongiurate le porte chiuse allo stadio "Dei Marmi" per il derby Carrarese-Pisa. In serata il club azzurro ha comunicato l'avvio della prevendita. Saranno a disposizione 1364 posti nel settore "Gradinata" per il pubblico di casa e 400 posti nel settore “Curva Ospiti” per i supporter nerazzurri.