Potenza, Breza: "Avevo studiato Lodi. Futuro? Ci penserò più avanti"

© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com

Intervistato da Tuttoc.com il portiere del Potenza Sebastian Breza, tornato titolare per l’infortunio di Ioime, ha parlato del rigore parato a Lodi nella sfida di Catania (terminata in parità) e della sua stagione: “Con l'allenatore dei portieri Catalano e il mister in seconda Leonetti avevamo visto qualche video su Lodi. È un calciatore esperto sui rigori e può calciare in uno dei due lati. In settimana poi ci eravamo detti che magari non ce ne sarebbe stati e invece sì. Ho scelto uno dei due lati e lui mi ha calciato addosso sostanzialmente. Tornare a giocare dal primo minuto è bello, ma non sento di aver conquistato il posto da titolare visto che qui ci sono tre portieri di grande qualità ed è il mister a dover scegliere a chi affidarsi. - continua Breza – A Catania abbiamo fatto un’ottima prova, su un campo difficile, e avremmo potuto vincere, ma tornare con un punto a casa è sicuramente positivo. La squadra sta girando bene, siamo un gruppo unito e si vede sul campo. Tutti lottiamo l'uno per l'altro e in partita ce la possiamo giocare contro chiunque. L'importante è mettere sempre la squadra davanti agli obiettivi del singolo, continuando così possiamo sicuramente andare lontano. Futuro? Non ci penso, mi interessa solo la prossima domenica. Ovviamente a Potenza mi sto trovando benissimo, ho grande stima di tutti, in primo luogo del presidente Caiata. Però per il momento sono concentrato solo sul vincere la prossima gara. Al futuro ci penseremo più avanti".