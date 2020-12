Potenza, brilla l'attaccante Cianci. Per il suo futuro sarà decisivo il Sassuolo

vedi letture

Nonostante i risultati non eccezionali, in casa Potenza brilla la stella di Pietro Cianci. Dieci i gol in tredici partite per il classe '96 in prestito ai lucani dal Teramo. Nei prossimi mesi sarà determinante la posizione del Sassuolo che vanta per l'attaccante una clausola di recompra. Se il club neroverde dovesse esercitare questo diritto, Cianci potrebbe diventare un pezzo pregiato sul mercato di gennaio.