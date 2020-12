Potenza, Caiata aggredito: lancio di oggetti contro la sua vettura

Come ricostruito da TuttoC.com, il numero uno del Potenza, Salvatore Caiata dopo la sconfitta casalinga contro la Viterbese è stato aggredito verbalmente all'uscita dallo stadio da un gruppo di presunti tifosi che hanno lanciato oggetti all'indirizzo della vettura. A evitare guai peggiori ci hanno pensato i carabinieri che hanno allontanato immediatamente i facinorosi. Caiata, rimasto sempre in macchina, fortunatamente non ha avuto conseguenze e dopo ha detto: "Non esiste essere aggrediti dopo quello che abbiamo fatto e la serietà che abbiamo sempre messo. Mi hanno dato del buffone e dell'esibizionista, aggredito la mia macchina. La mia esperienza finisce qua".