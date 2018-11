Potenza, Caiata: "Che serata per la Basilicata! Arbitro unica nota stonata"

Un derby atteso da tempo con “sold-out” al “Viviani” ma zero reti tra Potenza e Matera. In sala stampa ha commentato questo incontro anche il presidente del Potenza, Salvatore Caiata: “Non c’è rammarico, c’è dispiacere ma è la partita che mi ha aspettavo, in cui noi dovevamo provare a vincere e il Matera doveva provare a non perdere. Noi davanti e loro tutti dietro la linea della palla. E’ chiaro che quando una squadra si difende in 11 dietro la linea della palla diventa difficile. O trovi gol su una situazione, un calcio da fermo, un calcio d’angolo oppure è difficile fare gol. Nonostante questo abbiamo fatto 4-5 palle gol, quella di Genchi nel primo tempo solo davanti al portiere e quella di Di Somma e il colpo di testa di Franca nella ripresa. Abbiamo creato ma non abbiamo avuto la fortuna del guizzo che poteva sbloccare la partita” riporta “SassiLive.it”.

Sugli avversari: “Il Matera adesso ha 8 punti, la classifica non è quella che si vede, quella è la classifica amministrativa, la classifica sul campo è un’altra, per cui il Matera è una buona squadra, quadrata, dura, difficile da affrontare. Io voglio dire una cosa: stasera (sabato ndr) è stata una bellissima serata per la Basilicata, di pubblico, di partecipazione, di vicinanza, di sfottò, di divertimento, di organizzazione direi pressoché perfetta. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per questo evento. L’unica cosa che non è stata all’altezza della situazione è l’arbitraggio ma non perché abbia favorito l’una o l’altra squadra, semplicemente perché l’ho trovato inadeguato in quasi tutte le decisioni e questo rischia di mettere a repentaglio un evento che sta scorrendo serenamente e può aizzare gli animi e creare difficoltà. Forse un po’ di meno protagonismo potrebbe essere consono per un evento come questo. Non ci sono stati episodi di cui ci si possa lamentare ma se chiedete alle due squadre entrambe non sono contente dell’arbitraggio. E’ stata l’unica nota stonata di questa serata”.