vedi letture

Potenza, Caiata: "Contro di noi campagna d'odio. Ci tiriamo fuori dal progetto stadio"

Messaggio via social del presidente del Potenza Salvatore Caiata destinato a far discutere. Al centro dell'attenzione la questione dello stadio: "Sul progetto del nuovo stadio ci aspettavamo trionfalismo e mai ci saremmo mai potuti immaginare di essere, invece, attaccati e additati come speculatori. Avevamo chiesto alle istituzioni cittadine di avere una risposta in merito al nostro progetto, necessaria anche per pianificare il nostro futuro ma non abbiamo saputo nulla. Chi ci ha attaccato, ovvero coloro che finora hanno speculato sulla città di Potenza, è riuscito a creare una vera campagna d'odio nei confronti della società. Detto questo ci facciamo da parte sulla questione stadio, noi come Potenza Calcio che i privati che erano interessati alla realizzazione di questo progetto. Il nuovo stadio lo faranno le istituzioni come e dove vorranno. Aspetteremo di sapere cosa vorranno fare e in base a questo pianificheremo il nostro lavoro. Smettiamo quindi serenamente di parlare di questo argomento, noi ci facciamo da parte".