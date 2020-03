Potenza, Caiata: "Difficile trovare la concentrazione. Ora lungo stop"

Dopo lo 0-0 in casa della Cavese il presidente del Potenza Salvatore Caiata ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e sullo stop ai campionati: "Un po' perché è lunedì, un po' perché abbiamo giocato di pomeriggio, un po' per lo stadio vuoto e un po' per le notizie che ci circondano e ci preoccupano: era davvero difficile giocare, infatti voglio fare i complimenti ai miei ragazzi. Era difficile trovare la concentrazione. Avremmo potuto vincere, ma va bene così. Torniamo con un pareggio ed imbattuti. Credo che ora andremo incontro ad un lungo stop. Colgo l'occasione per invitare tutti i nostri tifosi a rispettare le disposizioni, è fondamentale che si stia per un periodo tutti a casa. Dobbiamo limitare il contagio e quindi evitare i punti di contatto. Fate un regalo a voi stessi e siate rispettosi di voi stessi e degli altri. Trasgredire non è eroismo o coraggio, ma essere degli imbecilli. Lo stop ai campionato professionistici? Io sinceramente ero uno di quelli che sosteneva che il calcio sarebbe dovuto andare avanti per offrire un minimo di intrattenimento per chi sta vivendo un momento difficile. Ma mi sono reso conto che evitare i punti di contatto è praticamente impossibile. Anche noi siamo costretti nostro malgrado e a malincuore a fermarci. Dobbiamo vincere questa battaglia, che mai nessuno ha combattuto nella vita. Non dobbiamo mettere in ginocchio la nostra sanità".