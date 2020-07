Potenza, Caiata: "Eliminazione amara. Stavolta avevamo un piede in B"

Dopo il pareggio a Reggio Emilia contro la Reggiana per il Potenza la corsa verso il sogno Serie B si è interrotta. Nel dopopartita il presidente del club lucano Salvatore Caiata ha raccontato le proprie emozioni. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com: "Abbiamo dominato la partita, non posso che applaudire il mister e i ragazzi. Il destino scrive delle trame beffarde, anche quest'anno usciamo pur avendo comandato il nostro quarto finale. L'amarezza è davvero tanta, maggiore di Catania perché stavolta avevamo un piede in B visto che avremmo giocato poi la semifinale in casa col Novara".