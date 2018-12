Potenza, Caiata: "Il Bari e altri club su Panico, ma dovrebbe restare"

Salvatore Caiata, presidente del Potenza, è intervenuto a Carina Tv per fare un punto sulla stagione e sul prossimo impegno contro la Virtus Francavilla. “Abbiamo voglia di riscatto - ha detto il numero uno rossoblu -. La squadra sta bene e i ragazzi si sono allenati bene in settimana: sono certo che con la Virtus Francavilla. In questo momento ci mancano 4-5 punti, ma a fine stagione si compenseranno. Bisogna restare attaccanti al treno giusto”. Sul mercato. “A me non piace la finestra di gennaio - ammette -. Panico è richiesto da tante squadre, non solo dal Bari, ma è sempre il Potenza che deciderà e credo che il ragazzo non si muoverà”.