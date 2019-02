Potenza, Caiata: "Il caso del Matera è una vera e propria schifezza"

© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com

Anche il presidente del Potenza, Salvatore Caiata, ha affrontato il tema dell'esclusione del Matera, come riporta tuttopotenza.com: "Penso che il caso Matera sia una vera e propria schifezza. Appiattisce il girone di ritorno, ma non quello di andata. Le norme federali attuali non permettono di fare il livellamento che ci voleva. Probabilmente è l'ultimo caso del genere, dal prossimo anno le norme saranno ferree, in ogni caso la Lega ha cercato in tutti i modi di risolvere la situazione".