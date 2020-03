Potenza, Caiata: "In molti crediamo sia impossibile tornare in campo in questa stagione"

vedi letture

Sull’ipotesi dell’attivazione della Cassa Integrazione per i calciatori professionisti La Gazzetta dello Sport pubblica quest’oggi alcune dichiarazioni di Salvatore Caiata, patron del Potenza, consigliere di Lega Pro e parlamentare: “Il Consiglio di Lega mi ha incaricato di seguire alla Camera l’iter per la cassa integrazione ai calciatori, ma non possiamo chiedere di più allo stato. Se vogliamo sopravvivere dobbiamo autoregolamentarci. Ci auguriamo il contrario ma siamo in molti a credere che non sia possibile tornare in campo per questa stagione. Lo sconfinamento a luglio presenterebbe ostacoli burocratici difficili da superare. C’è da evitare un disastro: noi presidenti siamo chiamati a salvare le nostre aziende”.