Potenza, Caiata: "Mercato senza ds. Isgrò ha movenze da Champions"

© foto di Salvatore Colucci

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport parlando del suo modello di club, diverso da quelli tradizionali: “Operiamo sul mercato senza l’ausilio di un direttore sportivo, a stretto contatto con l’allenatore. Per questo portiamo giocatori funzionali al progetto tattico e ogni decisione viene presa assieme. Credo che quando un club dà fiducia a un allenatore è giusto far si che sia messo nelle migliori condizioni per lavorare sul proprio modulo e con giocatori in linea con la sua idea tattica. - continua Caiata soffermandosi su una individualità in particolare - Antonino Isgrò è un ragazzo che abbiamo portato dall'Eccellenza e che sta facendo un campionato eccezionale nel ruolo di attaccante esterno destro. In una delle ultime partite ha realizzato un gol e due assist. Ha delle movenze che paiono quelle di un furetto a livello di Champions League".