Potenza, Caiata: "O si riforma il calcio, o in Serie C rischia l’80% delle squadre"

vedi letture

Attraverso il sito fanpage.it, ha parlato il presidente del Potenza Salvatore Caiata: “La Serie C non può decidere autonomamente ma può dare un’indicazione e ha dato la sua, dando un segnale di grandissima maturità e coscienza civica, etica e morale. Ha preso atto prima di tutte le altre componenti del mondo del calcio che rispetto ad una tragedia mondiale, come quella che stiamo vivendo, ostinarsi su questa follia di dover giocare a tutti i costi non sia la scelta giusta ma bisogna mettersi da parte. I presidenti non hanno la possibilità di adire i protocolli sanitari (quelli FIGC, ndr) e quindi come Consiglio Direttivo abbiamo manifestato la volontà di non giocare più e il presidente Ghirelli porterà questa istanza in Consiglio Federale. Non è una scelta che sta a noi abbiamo dato la nostra indicazione”.

Caiata prosegue poi: "Se non cambia nulla, in Serie C rischia l’80% delle squadre. Mi riferisco ai regolamenti, alla sostenibilità e credo che alle attuali condizioni son pochissime le società che possono continuare. Noi andiamo incontro a una stagione prossima dove avremo ricavi tendenti a zero perché dai contributi della Melandri, che diminuiranno per via della diminuzione dei diritti televisivi; ricavi stadio, che saranno zero per la chiusura degli stadi; e sponsor, che accuseranno la crisi che colpirà tutto il mondo dell’economia; noi avremo campionati come quello di Serie C in cui i campionati rimangono immutati e i ricavi tendono a zero. L’unica fonte di sostentamento sono le tasche dei presidenti che, però, l’anno prossimo saranno tendenzialmente vuote perché impegnate a leccare le ferite delle proprie aziende e questo porterà ad una situazione di grandissima difficoltà da parte di tutte le squadre. O si procede con un percorso di riforme di questi campionati che renda sostenibile questi campionati o si rischia seriamente. Le riforme possono essere di due tipi: riforme con il supporto legislativo del governo, che richiedono tempi incerti e lunghi; o riforme che vengono adottate in autonomia dal calcio. Credo che la seconda strada sia quella migliore per noi perché dipendono solo da noi e sono più veloci nei temi di attuazione".