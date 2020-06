Potenza, Caiata prima dei playoff: "Sempre grato a questo gruppo ma non abbiamo ancora finito"

Arrivano attraverso le colonne del Corriere dello Sport alcune dichiarazioni di Salvatore Caiata, presidente del Potenza, in relazione alla disputa dei playoff promozione: "Io a questo gruppo, a questa squadra, sarò grato per sempre per quello che ha saputo realizzare in due anni. Ma non abbiamo ancora finito. Si giocherà in una situazione surreale, per il lungo stop, per gli stadi chiusi. E proprio per questo potrebbe essere complicato per tutti fare pronostici risulterà azzardato. Confermo solo che giocheremo al massimo delle nostre possibilità, con grande serenità e con un gruppo compatto".