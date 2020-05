Potenza, Caiata: “Promozioni e retrocessioni adeguate alle gare mancanti”

Salvatore Caiata, presidente del Potenza, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport a riguardo della situazione attuale. “Prima del prossimo Consiglio federale, che si terrà a giugno, non potremo tornare ad allenarci. Poi serviranno almeno tre settimane per permettere ai calciatori per tornare in una condizione atletica accettabile. Quindi si potrebbe tornare in campo il 25 giugno e finire il 20 agosto. Anche prevedendo partite ogni tre giorni ritengo sia impossibile giocare le restanti gare di campionato e poi playoff e playout. Bisognerà garantire un sistema di promozioni e retrocessioni adeguato anche ai tempi che resteranno e al numero di partite da disputare”.