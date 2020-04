Potenza, Caiata: "Senza una riforma drastica almeno 40 club di C non si iscriveranno"

vedi letture

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata dalle colonne del Corriere dello Sport è tornato a parlare della complicata situazione dei club di Serie C alle prese con l'emergenza Coronavirus facendosi anche portavoce delle richieste delle società al Governo: “Abolizione della ricapitalizzazione delle società per quest'anno ed esimerci dal produrre una nuova fideiussione che imporrebbe garanzie in questo momento difficili da fornire. Queste sono le richieste principali. Senza una drastica riforma almeno 40 società non potranno iscriversi alla prossima stagione, questo calcio non è più sostenibile specialmente in un momento di grave emergenza come questo e visto e considerato che dal punto di vista finanziario non è ancora iniziato. - continua Caiata - Non è possibile contare cento società professionistiche. Piccole società come il Potenza, che pure rappresenta un capoluogo di regione, non possono sopravvivere attraverso sponsorizzazioni minori. Parlare di incassi è fuori luogo, andando prevedibilmente incontro a un lungo periodo a porte chiuse, in cui non ci saranno incassi. É accertato che ogni campionato si chiude con un bilancio negativo, in media, di 500mila euro per ogni club. Appare scontato che pochi potranno assumersi tale rischio per la prossima stagione".