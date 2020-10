Potenza colpito dal Covid, la partita col Palermo verrà rinviata

Il Covid-19 colpisce il Potenza e la gara in programma domani in casa del Palermo verrà rinviata. Decisione ormai presa da parte della Lega Pro che si vede costretta al rinvio, a data da destinarsi, dell'incontro in programma tra lucani e siciliani. La squadra allenata da Mario Somma, essendo in quarantena in attesa dei nuovi test, non può infatti partire alla volta della Sicilia. Da ricordare che la presenza del turno infrasettimanale esclude l'ipotesi che il match venga giocato lunedì.