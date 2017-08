Potenza, Flammia: “França convinto dal progetto, non è una questione di soldi”

Daniele Flammia, ds del Potenza, ha parlato a Sportitalia del mercato del suo club. “Carlos França? Il presidente ci ha creduto fin dal primo momento, l'abbiamo atteso. Non è una questione di soldi, ma di obiettivi. Non era mai sceso al sud. Il progetto l'ha attirato, in tre anni vogliamo fare bene. Vogliamo programmare il futuro per un club che, fino a qualche mese fa, era in difficoltà”, le sue parole.