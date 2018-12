© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A sorpresa, ma non troppo, l'esterno sinistro francese Maxime Giron potrebbe lasciare il potenza. Il calciatore, che sta attraversando un ottimo momento di forma, è cercato da vari club di Serie C. Se Nicola Canonico dovesse riprendere in mano le redini del "suo" Bisceglie, ecco che ad esempio il ragazzo potrebbe essere un nuovo acquisto del team pugliese, che già lo scorso anno ebbe Giron tra le sue fila.