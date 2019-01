© foto di Andrea Rosito

Un Potenza che non è certo intenzionato a fermarsi, e che vuole ulteriormente rinforzare la sua rosa. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, patron Caiata sarebbe intenzionato ad apporre in immediato un innesto nel reparto avanzato, e i profili che farebbero al caso dei lucani sono già stati individuati: si tratta di Saveriano Infantino del Catanzaro e di Angelo Nolé, che in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del quasi defunto Pro Piacenza. E della compagine emiliana, come riferisce Il Quotidiano del Sud, piace anche Emilio Volpicelli.