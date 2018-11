Fonte: Tuttocalgiopuglia.com

Gli occhi del Bari in serie C. Sembra in dirittura d'arrivo la trattativa con il giovane Ciro Panico, in forza al Potenza. Un attaccante classe 1999 che andrebbe a rimpolpare la batteria degli under presenti in rosa, che si aggiungerebbe a Edoardo Bianchi che già ieri ha svolto il primo allenamento agli ordini del tecnico biancorosso Giovanni Cornacchini. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.