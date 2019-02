Non sarà Victor Obinna il rinforzo del Potenza. Il calciatore, come noto, si stava allenando da qualche giorno con il club lucano, ma l'accordo non si farà. A ogni modo, patron Caiata, regalerà a mister Raffaele un attaccante, che risponde al nome di Jacopo Murano, che ieri, dopo una serie di controlli con lo staff sanitario rossoblù, ha avuto l'ok per il tesseramento.

Salvo colpi di scena in extremis, il giocatore, che ha già parlato con il club anche di aspetti burocratici, firmerà a breve il contratto che lo legherà fino al termine della stagione al Potenza.

A riferire la notizia è Il Quotidiano del Sud.