Potenza in cerca di futuro. Il sindaco Guarente fa un appello agli imprenditori locali

Dopo la decisione del presidente del Potenza Calcio, Salvatore Caiata di riconsegnare il club nelle mani delle istituzioni, a causa dell'impossibilità di sostenere in autonomia i costi di un club professionistico, arriva oggi un appello del sindaco della città lucana Mario Guarente agli imprenditori locali per invitarli "a valutare la possibilità di contribuire concretamente a sostenere il Potenza Calcio e consentirne l'iscrizione al campionato di Lega Pro il cui termine ultimo scade il prossimo 5 agosto. Ritengo sia questo il tempo nel quale passare dalle parole ai fatti. Il presidente Caiata negli ultimi anni ha prodotto un notevole sforzo per far sì che i colori rossoblu potessero occupare un posto di rilievo nel panorama calcistico nazionale. Affinché quelle emozioni proseguano e magari diano corpo a sogni ancora più grandi, chi crede in questo progetto e ha la possibilità di diventarne protagonista, auspico possa farsi avanti da subito, così da giungere a una sintesi già nei prossimi giorni e individuare quel percorso virtuoso che tutti i tifosi potentini sognano. Facciamo grande Potenza insieme, facciamo grande il Potenza Calcio”.