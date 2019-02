© foto di Federico De Luca

Come riferito da Tuttopotenza.com nella giornata di ieri l’attaccante Victor Obinna, ex Inter e Chievo, si è aggregato alla squadra rossoblù per sostenere un periodo di prova ed eventualmente essere tesserato per il finale di stagione. Il nigeriano classe ‘87 è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Cape Town City in Sudafrica e potrebbe quindi ripartire dalla Serie C italiana.