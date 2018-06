Potenza, incontro positivo con l'entrourage di Dettori

Fonte: TuttoC.com

Non si ferma un attimo il Potenza, con patron Caiata al lavoro con il suo staff per allestire una rosa competitiva al massimo per la prossima stagione. L'incontro più altisonante avuto ieri, secondo quanto riferisce Il Quotidiano del Sud, è quello con l'entourage dell'esperto centrocampista Francesco Dettori, attualmente alla Feralpisalò: il profilo del calciatore piace e non poco al club, che potrebbe anche chiedere all’Ufficio Tesseramenti se i quattro anni nei quali il classe '83 ha vestito la maglia rossoblù (dal 2004 al 2008) possano farlo considerare come prodotto del vivaio. In questo caso, Dettori non sarebbe neppure considerato tra i 14 over massimi da poter tesserare.