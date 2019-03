Potenza, Leonetti: "Il Rieti proverà a farci giocare male"

Assente mister Giuseppe Raffaele, colpito da influenza, in casa Potenza è il vice Giuseppe Leonetti a presentare i temi della gara contro il Rieti, in programma domani alle 16:30: "Veniamo da una grande prestazione a Catania, in cui abbiamo fatto benissimo soprattutto nel primo tempo. Ci aspettano tre partite in casa e vogliamo approcciarle con grande entusiasmo. Il campionato è molto equilibrato, ci sono molte squadre in poche punti che stanno lottando per i playoff. Il Rieti è una buona squadra - prosegue Leonetti- verrà qui con l'intento di farci giocare male perché i punti sono preziosi per tutti, noi l'abbiamo preparata provando qualche situazione diversa. La scorsa settimana abbiamo avuto un grosso dispendio di energie fisiche perché abbiamo giocato due partite di grande intensità in pochi giorni, per questo abbiamo preferito iniziare il percorso di avvicinamento alla gara col Rieti in maniera più tranquilla". I lucani hanno letteralmente sigillato la porta in questo 2019, con appena quattro gol subiti, tre dei quali nella vittoriosa trasferta contro la Paganese: "Nelle ultime gare abbiamo acquisito solidità dietro, ma abbiamo sempre cercato di fare un gioco propositivo, anche se a volte i gol sono determinati dagli episodi. Il modulo conta fino ad un certo punto, l'aspetto più importante è l'interpretazione che viene data al sistema di gioco". A nove giornate dal termine, la matricola rossoblu è sempre più vicina al sogno playoff ma Leonetti invita tutti alla calma: "Non è scritto da nessuna parte che dobbiamo fare nove punti nelle prossime tre partite. Sicuramente faremo di tutto per tirare fuori il massimo e siamo consapevoli che questo è il momento in cui si deve accelerare ma la squadra deve avere la mente libera. Non si può mettere pressione ad un gruppo che sta facendo qualcosa di veramente importante".