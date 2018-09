Potenza, Matino: "Ripagherò il club e il Parma. Obiettivo B? Per ora no"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalla D alla A e ora alla C. Dalla Nocerina al Parma e adesso al Potenza. Questo il viaggio estivo di Emmanuele Matino, difensore classe '98, grande sorpresa dell'ultimo campionato dilettantistico e ora chiamato a confermarsi anche tra i professionisti. TuttoC.com lo ha intervistato per analizzare la stagione che sarà in casa rossoblù.

Primo anno in C, direttamente dal club ducale. Senti la pressione?

"No, sono tranquillo. Inutile agitarsi, so che dovrò mostrare le mie qualità in Lega Pro con grande umiltà. Sto lavorando tanto per me ma soprattutto per il Potenza".

Da neopromosso patron Caiata ha allestito uno squadrone. Puntate alla B, ai playoff o alla salvezza?

"A nessuna delle tre. Il nostro obiettivo è fare bene, anzi: fare il massimo. Normale che da squadra che si affaccia nuovamente alla C come minimo bisognerà mantenere la categoria. Ma non ci siamo posti obiettivi precisi".

Girone di ferro: Catania (forse), Casertana, Catanzaro...

"Tre corazzate, tutte attrezzate per il salto in B. Ma ci sono tante altre squadre insidiose, sarà un gran bel girone C".

Voi credete alla B?

"Come detto, non è il nostro obiettivo. Però se dopo qualche mese ti ritrovi tra le prime tre della classe, normale farci un pensierino. Ma sono semplici ipotesi, non corriamo troppo. Prima dovremo capire come sarà il nostro impatto con la categoria".

Ci sarà però un obiettivo personale...

"Riuscire a ritagliarmi il mio spazio e ripagare la fiducia di Parma e Potenza che hanno puntato su di me".

E Parma?

"Lo seguo ovviamente, non potrebbe essere altrimenti. Però ora testa al Potenza".