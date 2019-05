Potenza, nota del club: "ostacolo" Covisoc superato. Via al mercato

Il Potenza Calcio Srl supera il secondo “ostacolo” della Covisoc e si avvia all’iscrizione per il prossimo campionato di Lega Pro. Nella sede dei rossoblu di Via Nazario Sauro, i due funzionari della Covisoc hanno ispezionato tutta la situazione contabile, e finanziaria, alla data del 31 marzo 2019 dando parere positivo sui parametri patrimoniali e finanziari che porteranno la compagine del Presidente Salvatore Caiata a richiedere l’iscrizione nel termine ultimo fissato alla data del 24 giugno.

Viva soddisfazione da parte della società per questo importante passaggio che decreta lo spartiacque all'iscrizione, o meno, per il prossimo campionato professionistico. Prima di iniziare le operazioni di riconferma e di mercato, il Presidente Caiata ha voluto attendere il controllo voluto dalla Commissione della Figc per poter, poi, dedicarsi interamente alle attività più attinenti il rettangolo di gioco.

“Come ho sempre detto – ha sottolineato Caiata a fine verifica- la nostra prima vittoria deve essere quella finanziaria e poi quella sul campo: quest’ultima, come abbiamo avuto modo di vedere anche quest’anno con le situazioni di varie compagini di Lega Pro e serie B, a nulla serve se la società non ha una gestione sana. Mi congratulo con l’intero staff amministrativo ed ora con i miei soci Iovino e Fontana possiamo dedicarci ad allestire una squadra maggiormente competitiva per il prossimo anno”.