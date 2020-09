Potenza, per l'attacco pressing su Cianci: da superare concorrenza del Bari e dalla Serie B

Occhi in casa Teramo per l'attacco del Potenza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC, il club lucano è infatti in pressing per arrivare a Pietro Cianci, centravanti classe '96 di proprietà degli abruzzesi, nella seconda metà dell'ultima stagione in prestito al Carpi. L'attaccante pugliese piace da tempo al tecnico Mario Somma: da superare la concorrenza del Bari, che resta un discorso aperto anche se al momento la società biancorossa, per il suo attacco, si è concentrata sugli esterni. E le sirene della Serie B: negli ultimi giorni vi sono stati contatti con Ascoli e Venezia.