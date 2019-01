Potenza, per la fascia mancina idea Francesco Li Gotti

Possibile approdo in Serie C per Francesco Li Gotti. Il terzino sinistro classe '97, nella scorsa stagione al Taranto in D, secondo quanto raccolto da TuttoC.com sarebbe sotto osservazione da parte del Potenza. Li Gotti aveva firmato con una società di Lega Pro questa estate, la Giana Erminio, per poi però rescindere il contratto nell'ultimo giorno di mercato.