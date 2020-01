© foto di Federico Gaetano

Il Potenza vuole potenziare la propria linea mediana con Radoslav Tsonev, classe ‘95, in uscita dal Lecce dove non ha mai trovato spazio in prima squadra. Il duttile centrocampista, che può giocare come centrale e come esterno destro, piace molto alla dirigenza lucana che è in pressing con il club salentino per averlo in tempi brevi. Lo riferisce Tuttosport.