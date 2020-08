Potenza, prima l'addio con Raffaele. Poi il ritorno di Somma: c'è già l'accordo

Minutaggio e valorizzazione dei talenti di proprietà: sarà questo il nuovo Potenza, targato Mario Somma.

Se fino a qualche giorno fa il ritorno del tecnico, nel frattempo divenuto commentatore tv, sembrava ancora incerto - ma non impossibile - ecco che adesso si parla di accordo già trovato: come infatti riferisce il Corriere dello Sport, Somma ha l'accordo di massima con patron Salvatore Caiata, incontrato in città.

Le basi per la nuova avventura ci sono, ma prima occorrerà risolvere il rapporto che lega il club a Giuseppe Raffaele: scambio di documenti via mail, e forse niente da stabilire per l'addio, ma servirà chiaramente il cosiddetto nero su bianco.

Poi Raffaele a Catania, e Somma di nuovo in terra lucana.