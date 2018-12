Potenza, Raffaele: "A Viterbo daremo tutto per vincere"

Fonte: TuttoC.com

Alla vigilia della trasferta di Viterbo, il tecnico del Potenza Giuseppe Raffaele ha analizzato i temi del match ai microfoni del sito ufficiale. Ecco le sue parole:

"Quella contro la Viterbese sarà una gara molto complicata, affrontiamo un'ottima squadra. Noi dovremo cercare di valutare, oltre che l'aspetto tecnico-tattico, anche il dispendio d'energia con le tante partite ravvicinate affrontate e che avremo di fronte. C'è tempo per trovare le soluzioni migliori, tranne França e Dettori, squalificati, gli altri sono disponibili. Vedremo chi utilizzare, sarà fondamentale gestire l'aspetto fisico. Come ho già detto, affronteremo un avversario costruito per il vertice, anche se il loro percorso è stato complicato, avendo saltato le prime sei o sette partite. Sarà una trasferta difficile, ma cerchiamo punti, in modo tale da poter chiudere questo girone d'andata con la migliore posizione possibile. Il regalo di Natale per il Potenza? Ottenere più punti possibile in queste ultime quattro partite. Siamo reduci dalla partita di Trapani, disputata ad alto livello. Possiamo ritenerci soddisfatti per l'atteggiamento, anche se c'è da dire che gli episodi, di recente, ci stanno girando contro. Credo che col passare delle settimane siamo diventati squadra, ma non dobbiamo fermarci, bisogna ancora migliorare".