Potenza, Raffaele: "Bellissima partita, siamo molto soddisfatti"

© foto di Federico Gaetano

Successo importante per il Potenza che supera 3-1 il Catania. Il tecnico Giuseppe Raffaele ha così analizzato: "Abbiamo disputato una bellissima partita, siamo molto soddisfatti. Era una gara molto difficile, contro una squadra che io spero torni dove merita di stare. Il Catania ha grande esperienza e qualità, dovevamo alzare i ritmi sin da subito, se li avessimo aspettati avremmo rischiato troppo. Non ho mai allenato in C, sono contento di aver trovato così tanta unione di intenti in squadra in così poco tempo. Cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco, credo che attaccare l’avversario sia sempre efficace. Nessuna squadra può ammazzare il campionato, gli etnei possono e devono vincerlo. Sottil è un ottimo tecnico. Forse le note vicissitudini relative ai ripescaggi hanno tolto loro energie. Per me restano i favoriti numero uno".