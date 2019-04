© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com

Ai microfoni di "Potenza calcio channel", l'allenatore Giuseppe Raffaele ha parlato del finale di campionato che si aspetta e della sentita sfida del Viviani che si terra alle 16.30 di domenica.

"L'equilibrio è il fattore che ha contraddistinto fino ad ora questo campionato. La Cavese è un avversario tosto, hanno giocatori rapidi che possono metterci in difficoltà. Dai 47 ai 40 punti ci sono 10 squadre, quindi ribadendo il concetto di equilibrio, tutte le partite di questo girone possono essere decise da un episodio,quindi dobbiamo essere molto attenti".

Ha poi proseguito: "Veniamo da 12 risultati consecutivi e vogliamo certamente mantenere ed anzi migliorare la nostra posizione in vista dei playoff, ma dobbiamo essere concentrati ed equilibrati per raggiungere tutti insieme questo obbiettivo. Una volta raggiunti i playoff poi vedremo davvero se siamo in grado di fare qualcosa di importante".