Potenza, smentite le voci di una cessione: il comunicato del club

Non c'è nessuna offerta per acquistare il Potenza. La società ha diramato una nota ufficiale sul proprio sito ufficiale per smentire le voci:

"Il Potenza Calcio Srl comunica che ad oggi non è pervenuta alcuna manifestazione d'interesse al fine di rilevare la Società, ne tantomeno la volontà di sostenere l'attuale gestione del Club.

I vertici societari smentiscono le notizie riportate dagli organi di stampa sui presunti incontri ai quali avrebbe partecipato il Presidente Salvatore Caiata, rimarcando l'assenza di contatti, anche in forma indiretta tramite l'amministrazione Regionale e Comunale.

Il Potenza Calcio ribadisce la piena disponibilità per la cessione delle quote o per un eventuale allargamento delle basi societarie, soprattutto alla luce delle imminenti scadenze inerenti l'iscrizione al prossimo campionato di serie C".