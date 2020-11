Potenza, Somma verso l'esonero. Per la panchina pronto un ritorno: accordo con Capuano

Possibile un clamoroso ribaltone in panchina in quel di Potenza, dove si sta pensando a un ritorno: pare infatti giunta al termine, come sta rimbalzando dalla Basilicata, l'avventura di Mario Somma in panchina. Il sostituto scelto, sarebbe Eziolino Capuano, che tornerebbe alla guida dei lucani dopo 10 anni.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, l'accordo di massima è stato raggiunto: contratto biennale e premio di valorizzazione per le possibili plusvalenze dei giovani calciatori.