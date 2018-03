Praticò: "La Reggina è come la mamma. Cessione? Voci infondate"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il patron della Reggina Mimmo Praticò ha parlato ad Antenna Febea del futuro del club spiegando di non aver ricevuto proposte per la cessione del club: “Le voci sulle cordate interessate a rilevare la Reggina sono infondate, poi se il sindaco ha avuto contatti con questi soggetti è un altro paio di maniche, io non ho parlato con nessuno. Questa avventura mi rende orgoglioso, non avere la Reggina sarebbe come non avere la mamma. - continua Praticò come riporta Tuttoreggina.com - Noi abbiamo l'obbligo di fare bene per questa nostra città la comunità ha bisogno di gente di buona volontà per poter crescere, non di chi la denigra e di chi non lavora per tutti”.