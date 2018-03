Prato, Catalano: "Gara di personalità, giocata al di là della classifica"

L'allenatore del Prato, Pasquale Catalano, ha commentato così la vittoria nello scontro salvezza contro il Pro Piacenza: "Oggi la squadra ha avuto grande personalità, ha giocato al di là della classifica, al di là delle situazione mentali complicate che ci dà questa classifica. I ragazzi sono entrati in campo con la consapevolezza di voler giocare a calcio e di mettere in campo quanto fatto in settimana. Credo sia stata una partita bella da vedere, abbiamo occupato bene gli spazi sia nella fase offensiva che in quella difensiva e credo che la vittoria sia meritata. Prima della gara avevo detto che bisognava uscire con i punti. Sono contento che la squadra abbia disputato una partita senza nervosismo, cosa che non sempre capita a chi è nella nostra posizione di classifica. Questo mi rende felice da allenatore. E sono contento dell'apporto di chi ha giocato tutto il match, di chi è entrato gli ultimi cinque minuti e anche di chi non ha giocato: elogio il gruppo e oggi mi sono divertito a vederli giocare", riporta TuttoC.com.