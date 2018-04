Prato, Catalano: "Pontedera forte, per noi punti fondamentali"

© foto di Valeria Debbia

In vista del match contro il Pontedera, in casa Prato ha parlato il tecnico Pasquale Catalano. Queste le sue parole: "Mancano due partite, quindi i punti sono fondamentali. Siamo reduci da buone prestazioni, ma contro il Pontedera servono i punti. Questi ragazzi stanno crescendo tanto. Pontedera? Forse sono la vera rivelazione di questo girone; un plauso a loro che possono giocarsi ancora un posto nei playoff. Sono una buona squadra, ma se giochiamo come sappiamo possiamo fare risultato. Infortunati? Martinelli è fuori, ha iniziato a correre solo questa settimana. Per il resto tutti a disposizione, escludendo i lungodegenti", riporta TuttoC.com.