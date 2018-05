Prato, il sindaco Biffoni: "Questa retrocessione è una vergogna"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Dopo la retrocessione in Serie D arrivata dopo ben 41 anni consecutivi fra i professionisti in casa Prato si è arrivati alla resa dei conti. Se fra i tifosi e la proprietà Toccafondi i rapporti non sono mai stati buoni, salvo qualche breve tregua, ora è anche il sindaco della città toscana Matteo Biffoni a scendere in campo schierandosi al fianco della tifoseria: “Non giocare in casa non può essere certo un alibi. La società si è tirata indietro su tanti investimenti concordati, come il campo in erba sintetica che avrebbe ottimizzato i tempi dei lavori. - continua Biffoni al Corriere Fiorentino - Vado allo stadio con mio nonno dal 1982, avevo sei anni, quel che è successo è un dolore e una vergogna. Deve far riflettere la presidenza su ciò che è accaduto. Nessuno vuole fare gli espropri proletari, nel calcio si può retrocedere al netto di percorsi che abbiano senso, qui non mai pare ce ne sia uno”.