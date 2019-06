Prato, ingaggiato l'ex concorrente del Grande Fratello Gentili

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Matteo Gentili, difensore classe ’89, si è accasato al Prato. Il giocatore scuola Atalanta, che in carriera ha vestito le casacche di Spezia, Vicenza e Carrarese in Serie C, lo scorso anno ha partecipato anche a un’edizione del Grande Fratello, noto reality show in onda su Canale 5. Lo riporta TuttoC.com.