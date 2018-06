Prato, si attendono novità societarie: ripescaggio più lontano

Fonte: TuttoC.com

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Le altre cinque retrocesse non potranno chiedere il ripescaggio per penalizzazioni o perché sono state già ripescate di recente. Il Prato invece non ha impedimenti regolamentari, il problema è che patron Toccafondi ha messo in vendita la società e, come sottolinea TV Prato, il sindaco Biffoni non ha ancora ricevuto vere e proprie proposte di acquisto, solo qualche interessamento. Il Comune preferisce un progetto solido ripartendo dalla D piuttosto che un ripescaggio in Serie C senza le sufficienti credenziali. Oltretutto, per giocare un'altra stagione in terza serie servono dei lavori allo stadio Lungobisenzio. Lavori che sono in via di conclusione ma non ancora ultimati.