Premier in aiuto di serie inferiori. Pres. Lega Pro: "Anche il calcio italiano dovrebbe far così"

Storico accordo, in Inghilterra, tra la Premier e la English Football League (che rappresenta i club dalla Championship alla League Two), che potrà godere di un prestito complessivo di 250 milioni di sterline (circa 277 milioni di euro) dalla stessa Premier per far fronte alla crisi economica legata alla pandemia Covid-19

Come ha fatto sapere la Lega Pro, di questo ne ha parlato il numero uno della terza serie italiana Francesco Ghirelli a italpress.com: "Si tratta di un grande gesto di solidarietà. Siamo tutti sulla stessa barca. Tuttavia, inevitabilmente nella fase di attraversamento della mareggiata, c'è chi ha un equipaggiamento più organizzato, solido e robusto e chi invece meno. C'è chi, semplicemente, ha bisogno. Ecco, io credo che per traghettare il calcio italiano verso un lido sicuro, in questa crisi drammatica, serva essere solidali, serva fare sistema. Un gesto come quello della Premier League permetterebbe al calcio di riaffermare la propria leadership: aiutare le serie minori vorrebbe dire mettere la solidarietà al centro del nostro agire e consentirebbe al calcio di riacquisire la propria competitività su scala europea".