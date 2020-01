Pres. AlbinoLeffe: "Darsi identità: ecco la premessa per grandi successi"

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Attraverso i canali ufficiali del club, in casa AlbinoLeffe è il presidente Gianfranco Andreoletti a fare l'ultimo bilancio del 2019: "Si sta chiudendo per noi un anno molto tributato.

Nella prima parte del 2019 si è raggiunta la salvezza grazie al competente e qualificato lavoro da parte di mister Marcolini e al grande supporto di tre giocatori acquisiti nel mercato di gennaio. Nella seconda parte dell'anno - nel girone di andata della stagione in corso - si è migliorata la posizione in classifica rispetto allo scorso campionato, la salvezza però è ancora lontana.

L'auspicio è che il gruppo voglia darsi quell'identità che è la premessa per raggiungere traguardi importanti.

Molti in corso d'anno ci hanno aiutato nella gestione della società. Ringraziamo l'Amministrazione Comunale di Gorgonzola e la società Giana Erminio che, ospitandoci nel loro Stadio, ci hanno consentito di continuare a esistere, cosa che purtroppo altri si sono ben guardati dal valutare, e l'Amministrazione di Zanica che ci ha permesso di dare avvio al Progetto Stadio - Centro Sportivo AlbinoLeffe nelle proprie aree.

Lo sforzo economico per questo sogno bluceleste è importante e per questo un grazie particolare va ai Soci, che facendosi carico dell'investimento ribadiscono e dimostrano la volontà di offrire ai giovani bergamaschi una palestra di vita quantomai importante per il difficile futuro che li aspetta, e agli Sponsor che con il loro supporto ci aiutano nella gestione dei conti.

Ringraziamo il nostro Presidente di Lega, Francesco Ghirelli, che ha fatto scelte che condividiamo, dalla Mission Giovani al blocco del campionato nell'ultima gara del 2019. Ora assieme al tema della defiscalizzazione va affrontato quello della sostenibilità che passa inevitabilmente da una modifica che la politica deve attuare sulla Legge Melandri, per arrivare a destinare al calcio minore italiano quel 20% di diritti televisivi come avviene già in altri Paesi Europei. Così com'è ora il sistema non è sostenibile e non è con la riduzione del numero delle squadre di Lega Pro che si risolve il problema.

Ringraziamo infine i nostri tifosi, "poc ma bun", per esserci stati vicini in questi difficili anni e per il significativo legame che hanno instaurato con la nostra società.

Con la speranza di regalare maggiori soddisfazioni sportive auguriamo a tutti Voi e a quanti ci seguono un felice e prospero 2020.

Sempre Forza aL!".