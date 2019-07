© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

In visita all'AlbinoLeffe il presidente della Lega Pro Ghirelli. Attraverso i canali ufficiali del club, di questa visita, ne ha parlato il numero uno dei lombardi Gianfranco Andreoletti:

"La sua presenza è fondamentale perché dà al territorio e al nostro progetto, che abbina la realizzazione del futuro stadio a quella dell'edificio a servizio del centro sportivo, una valenza nazionale. Prendendo contatto con le sezioni comunali, ha valorizzato l'iniziativa rendendole partecipi di un primo caso che, nell'interesse generale del calcio italiano, ci auguriamo possa esser seguito anche da altri".

Nota conclusiva sul lavoro della Lega Pro targata Ghirelli: "Penso che per la prima volta dopo tanti anni si sia presentata ai nastri di partenza una Lega che ha acquisito una sua identità, passo fondamentale per un confronto con le altre leghe, la Federazione e il mondo politico relativo al problema della sostenibilità e della defiscalizzazione per i quali sono necessari interventi di sistema".