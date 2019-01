© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Giancarlo Andreoletti, presidente dell'AlbinoLeffe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale per fare il punto al termine del girone d'andata e al via del calciomercato: “Del 2018 salvo le cinque giornate dello scorso dopo Pasqua, che ci hanno portato alla conquista dei playoff. Sono state la nostra ciliegina sulla torta. Purtroppo però il prima e il dopo sono stati molto deludenti. Il rammarico con cui chiudiamo l'anno è proprio questa incapacità di esprimerci con continuità su buoni livelli. L'attuale posizione in classifica va letta con realismo, per questo l'unica cosa da fare è quella di evitare l'ultimo posto al termine del campionato. Come voltare pagina? Serve la capacità di riconoscere gli errori di valutazione fatti in estate – prosegue Andreoletti – Io per primo non ho colto alcune carenze che già la scorsa stagione aveva anticipato. Bisogna correre ai ripari migliorando, come si è fatto, la qualità del lavoro sul campo, ma è evidente che serva anche qualcosa dal mercato. Il mercato? Il Direttore Sportivo, nel rispetto delle nostre possibilità, sta valutando ciò che il mercato offre. Non è semplice, perché l'attuale posizione di classifica non agevola i contatti, ma sono certo che riuscirà a trovare ciò che può aiutarci a risolvere i nostri problemi"