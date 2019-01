© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

A poche ore dal match che vedrà l'AlbinoLeffe impegnato a Bergamo nello scontro diretto contro il Gubbio, il presidente Gianfranco Andreoletti ha suonato la carica ai suoi dalle colonne del sito ufficiale albinoleffe.com: "E' un momento difficile, ma vedo la squadra lavorare con impegno e serietà per cui sono convinto che presto vedremo i frutti di tutto ciò. Invito chi ci vuole bene a venire allo stadio, oggi e per tutte le partite che dovremo affrontare da qui alla fine. In questo momento i ragazzi hanno anche bisogno del sostegno dei nostri tifosi, degli appassionati dei nostri colori e di chi vuole bene all'AlbinoLeffe. Quella col Gubbio è una partita difficile ma sono convinto che se sapremo approcciarla con la giusta attenzione e la giusta determinazione potremo farci valere. Io ci credo".

In questa fase la società si è mossa sul mercato per cercare di rinforzare la rosa: "Siamo intervenuti con scelte mirate laddove ritenevamo necessario intervenire. Ringrazio chi ha accettato di venire a darci una mano in questo momento di difficoltà. Il Direttore Sportivo sta continuando a monitorare con attenzione il mercato per cogliere eventuali opportunità che possano ulteriormente migliorarci, ma sono convinto che la ripresa passi soprattutto dalla capacità di metabolizzare gli insegnamenti di mister Marcolini, che si sta dimostrando una scelta di prim'ordine per la qualità del lavoro che sa esprimere sul campo".